Украина ОАСК отменил новое украинское правописание

2021-01-28 19:30 84

 

Окружной административный суд отменил постановление правительства № 437 от 22 мая 2019 года о "Вопросе украинского правописания". Об этом сообщил один из истцов - глава общественной организации "Правовое государство" Ростислав Кравец на своей странице в Facebook.

Цитата:

"Только что ОАСК отменил постановление об утверждении украинского правописания по нашему иску. Чуть позже пришлю резолютивную часть", - написал Кравец.

Что было ранее

Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня 2019 года. После этого Министерство образования и науки опубликовало окончательную версию новой редакции "Украинского правописания".

В новой редакции правописания правительство предлагало целый ряд изменений, например, иначе писать русские фамилии на -ой. Исключение только Лев Толстой.

Как сообщалось в УНН, Окружной административный суд Киева объединил в одно производство два дела об обжаловании новой редакции правописания и назначил к рассмотрению по существу.

Перед этим истец обратилась в суд в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса - и просила суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины № 437 от 22 мая 2019-го о "Вопрос украинского правописания".

Также в Окружной административный суд города Киева поступил еще один иск к Кабинету министров Украины о признании незаконным и отмене постановления правительства № 437 от 22 мая 2019 года, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции. Истцом выступило ОО "Правовое государство".

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