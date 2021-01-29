Украина На пенсию придется копить самому: в Кабмине хотят получить от украинцев еще 30-40 миллиардов

2021-01-29 16:33 175

В Минсоцполитики рассчитывают на скорое принятие проектов законов №4408 и №2683, которые подразумевают начать реализацию второго этапа пенсионной реформы - введения накопительной системы. Планируется, что он будет проходить с 2022-го по 2023 год.

Как заявила министр социальной политики Марина Лазебная, если Рада проголосует за указанные законопроекты, то с 2022 года накопительная пенсионная система станет доступной для работников вредной промышленности, а еще через год – для всех остальных категорий.

"Наша главная задача – введение накопительной пенсионной системы для всех работников", - сказала Лазебная.

Также она уверена, что благодаря первому законопроекту удастся привлечь 100 тысяч участников накопительных пенсий, ежегодные взносы которых в сумме составят 2 млрд грн. После вступления в силу второго закона участников системы станет порядка 10 миллионов, а их вклады будут на уровне 30-40 млрд в год.

Лазебная признала, что на сегодняшний день 60% пенсионеров получают ежемесячно до 3 тысячи грн. При этом средний размер пенсии в Украине составляет 3,5 тыс. грн.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Как могут изменить пенсии: основные положения законопроектов, касающихся пенсионной реформы

2015-06-18 09:00 3976

Еще новости в разделе "Украина"

На пенсию придется копить самому: в Кабмине хотят получить от украинцев еще 30-40 миллиардов

2021-01-29 16:33 175

Кабмин намерен оспорить решение Окружного суда Киева по отмене нового правописания

2021-01-29 13:45 147

По индексу коррупции Украина заняла 117-е место в мире из 180 возможных

2021-01-29 12:15 182

КАРТА Сегодня Украину снова накроют мокрые снегопады, дороги станут крайне опасными

2021-01-29 11:40 140
Все статьи раздела "Украина"

Украина

На пенсию придется копить самому: в Кабмине хотят получить от украинцев еще 30-40 миллиардов 2021-01-29 16:33 175
Кабмин намерен оспорить решение Окружного суда Киева по отмене нового правописания 2021-01-29 13:45 147
По индексу коррупции Украина заняла 117-е место в мире из 180 возможных 2021-01-29 12:15 182
КАРТА Сегодня Украину снова накроют мокрые снегопады, дороги станут крайне опасными 2021-01-29 11:40 140