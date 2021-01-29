Украина На пенсию придется копить самому: в Кабмине хотят получить от украинцев еще 30-40 миллиардов

2021-01-29 16:33 175

В Минсоцполитики рассчитывают на скорое принятие проектов законов №4408 и №2683, которые подразумевают начать реализацию второго этапа пенсионной реформы - введения накопительной системы. Планируется, что он будет проходить с 2022-го по 2023 год.

Как заявила министр социальной политики Марина Лазебная, если Рада проголосует за указанные законопроекты, то с 2022 года накопительная пенсионная система станет доступной для работников вредной промышленности, а еще через год – для всех остальных категорий.

"Наша главная задача – введение накопительной пенсионной системы для всех работников", - сказала Лазебная.

Также она уверена, что благодаря первому законопроекту удастся привлечь 100 тысяч участников накопительных пенсий, ежегодные взносы которых в сумме составят 2 млрд грн. После вступления в силу второго закона участников системы станет порядка 10 миллионов, а их вклады будут на уровне 30-40 млрд в год.

Лазебная признала, что на сегодняшний день 60% пенсионеров получают ежемесячно до 3 тысячи грн. При этом средний размер пенсии в Украине составляет 3,5 тыс. грн.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире