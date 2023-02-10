Экономика В Украине обновили перечень банков, через которые производится выплата пенсий и пособий

2023-02-10 16:31

В Украине обновили перечень уполномоченных банков, через которые производится выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Об этом сообщает Минфин.

Отмечается, что общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 января 2023 составила 8,319 млн человек.

Больше всего человек, по данным ПФУ, получают выплаты в ПриватБанке - 4,483 млн, что составляет 53,9%. На втором месте - Ощадбанк (36,1%, пенсии получают 3,003 млн. человек). В Райффайзен Банк Аваль пенсии получают 335 тысяч человек (4,0%).

В списке - 46 финучреждений:

  • АО Ощадбанк
  • АО КБ Приватбанк
  • АО Укрэксимбанк
  • АО АБ Укргазбанк
  • АО "Агропросперис банк"
  • АО КБ Аккордбанк
  • АО А-Банк
  • АО Альфа-Банк
  • АО Банк Альянс
  • АО Банк Восток
  • АО Банк инвестиций и сбережений
  • АО Банк Кредит Днепр
  • АО Банк Украинский капитал,
  • АО КБ Глобус Банк
  • АО Восточно-украинский банк Грант
  • АО Идея Банк
  • АО АКБ Индустриалбанк
  • АО Коммерческий Индустриальный Банк
  • АО АКБ Конкорд
  • АО Кредивест Банк
  • АО Креди Агриколь Банк
  • АО Кредобанк
  • АО Кристалбанк
  • АО АКБ Львов
  • АО Метабанк
  • АО Международный инвестиционный банк
  • АО Райффайзен Банк
  • АО Мотор Банк
  • АО МТБ Банк
  • АО ОТП Банк
  • АО Полтава-банк
  • АО ПроКредит Банк
  • АО УкрСиббанк
  • АО Универсал Банк
  • АО Юнекс Банк и другие банки.

Напомним, Напомним, в Украине за год пенсии выросли на 15,8%.

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