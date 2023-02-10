Экономика В Украине обновили перечень банков, через которые производится выплата пенсий и пособий

2023-02-10 16:31

В Украине обновили перечень уполномоченных банков, через которые производится выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Об этом сообщает Минфин.

Отмечается, что общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 января 2023 составила 8,319 млн человек.

Больше всего человек, по данным ПФУ, получают выплаты в ПриватБанке - 4,483 млн, что составляет 53,9%. На втором месте - Ощадбанк (36,1%, пенсии получают 3,003 млн. человек). В Райффайзен Банк Аваль пенсии получают 335 тысяч человек (4,0%).

В списке - 46 финучреждений:

АО Ощадбанк

АО КБ Приватбанк

АО Укрэксимбанк

АО АБ Укргазбанк

АО "Агропросперис банк"

АО КБ Аккордбанк

АО А-Банк

АО Альфа-Банк

АО Банк Альянс

АО Банк Восток

АО Банк инвестиций и сбережений

АО Банк Кредит Днепр

АО Банк Украинский капитал,

АО КБ Глобус Банк

АО Восточно-украинский банк Грант

АО Идея Банк

АО АКБ Индустриалбанк

АО Коммерческий Индустриальный Банк

АО АКБ Конкорд

АО Кредивест Банк

АО Креди Агриколь Банк

АО Кредобанк

АО Кристалбанк

АО АКБ Львов

АО Метабанк

АО Международный инвестиционный банк

АО Райффайзен Банк

АО Мотор Банк

АО МТБ Банк

АО ОТП Банк

АО Полтава-банк

АО ПроКредит Банк

АО УкрСиббанк

АО Универсал Банк

АО Юнекс Банк и другие банки.

Напомним, Напомним, в Украине за год пенсии выросли на 15,8%.