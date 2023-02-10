В Украине обновили перечень банков, через которые производится выплата пенсий и пособий
2023-02-10 16:31
В Украине обновили перечень уполномоченных банков, через которые производится выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. Об этом сообщает Минфин.
Отмечается, что общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 января 2023 составила 8,319 млн человек.
Больше всего человек, по данным ПФУ, получают выплаты в ПриватБанке - 4,483 млн, что составляет 53,9%. На втором месте - Ощадбанк (36,1%, пенсии получают 3,003 млн. человек). В Райффайзен Банк Аваль пенсии получают 335 тысяч человек (4,0%).
В списке - 46 финучреждений:
- АО Ощадбанк
- АО КБ Приватбанк
- АО Укрэксимбанк
- АО АБ Укргазбанк
- АО "Агропросперис банк"
- АО КБ Аккордбанк
- АО А-Банк
- АО Альфа-Банк
- АО Банк Альянс
- АО Банк Восток
- АО Банк инвестиций и сбережений
- АО Банк Кредит Днепр
- АО Банк Украинский капитал,
- АО КБ Глобус Банк
- АО Восточно-украинский банк Грант
- АО Идея Банк
- АО АКБ Индустриалбанк
- АО Коммерческий Индустриальный Банк
- АО АКБ Конкорд
- АО Кредивест Банк
- АО Креди Агриколь Банк
- АО Кредобанк
- АО Кристалбанк
- АО АКБ Львов
- АО Метабанк
- АО Международный инвестиционный банк
- АО Райффайзен Банк
- АО Мотор Банк
- АО МТБ Банк
- АО ОТП Банк
- АО Полтава-банк
- АО ПроКредит Банк
- АО УкрСиббанк
- АО Универсал Банк
- АО Юнекс Банк и другие банки.
Напомним, Напомним, в Украине за год пенсии выросли на 15,8%.