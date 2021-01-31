Украина Украинцам могут запретить пересылать алкоголь и сигареты по почте

2021-01-31 11:00 119

В Украине могут расширить перечень товаров, которые запрещены для пересылки в международных почтовых и экспресс-отправлениях. В список также могут попасть алкогольные напитки и табачные изделия.

Соответствующий законопроект приняли за основу 346 народных депутатов в ходе заседания Верховной Рады в среду, 27 января.

В указанном законопроекте предлагается ввести электронное декларирование международных почтовых и экспресс-отправлений – дополнительные реестры.

В документе определяется информация, которую должны содержать такие реестры, а также сроки их предоставления таможенном органу. Форма декларирования должна будет быть только письменная.

Кроме того, законопроект увеличивает список товаров, которые будет запрещено пересылать в международных почтовых и экспресс-отправлениях. В список могут попасть алкогольные напитки и табачные изделия, вне зависимости от их стоимости.

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