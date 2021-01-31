Украинцам озвучили правила по оформлении коммуналки, помощь получат не все: "Если у вас..."

Многие украинцы останутся без субсидий в 2021 году
Уже с 1 января 2021 г. все обращения за назначением различных видов социальной помощи, льгот, субсидий и компенсаций граждане должны подавать через «фронт-офисы» территориальной общины, которые в свою очередь обеспечивают их передачу в органы социальной защиты населения райгосадминистраций.
Получить помощь от государства могут украинцы, чьих доходов не хватает на оплату коммунальных услуг. Для каждой семьи индивидуально рассчитывают обязательный платеж. Если сумма за коммунальные услуги превышает этот платеж, то такая семья имеет право на субсидию.
Кто не может получать субсидии:
Если получатель:
Если кто-то из семьи получателя:
Ранее в правительстве озвучили условия, для получения новых субсидий на оплату коммунальных услуг.
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