Украина Украинцам озвучили правила по оформлении коммуналки, помощь получат не все: "Если у вас..."

2021-01-31 15:00 294

Многие украинцы останутся без субсидий в 2021 году

Уже с 1 января 2021 г. все обращения за назначением различных видов социальной помощи, льгот, субсидий и компенсаций граждане должны подавать через «фронт-офисы» территориальной общины, которые в свою очередь обеспечивают их передачу в органы социальной защиты населения райгосадминистраций.

Получить помощь от государства могут украинцы, чьих доходов не хватает на оплату коммунальных услуг. Для каждой семьи индивидуально рассчитывают обязательный платеж. Если сумма за коммунальные услуги превышает этот платеж, то такая семья имеет право на субсидию.

Кто не может получать субсидии:

Если получатель:

Имеет долг по коммунальным платежам на сумму 340 гривен;

Имеет квартиру на 120 квадратных метров или дом на 200 квадратных метров;

Не вернул излишне выплаченную сумму субсидии за предыдущие периоды.

Если кто-то из семьи получателя:

В течение последнего года совершил покупку на 50000 гривен;

Не выплатил алименты за 3 месяца;

Не имеет работы, учебы и не является на учете в Центре занятости;

Имеет автомобиль, младше 5 лет.

Ранее в правительстве озвучили условия, для получения новых субсидий на оплату коммунальных услуг.

если у вас в доме установлены электроотопительные установки;

отключено централизованное отопление и дома не газифицированы;

это детские дома семейного типа, многодетные и приемные семьи.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире