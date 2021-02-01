Политика Администрация Байдена пригрозила военным, которые сегодня захватили власть в Мьянме

2021-02-01 12:41 119

Администрация президента США Джо Байдена обнародовала заявление в связи с военным переворотом в Мьянме (бывшая Бирма).

"Соединенные Штаты встревожены сообщениями о том, что бирманские военные предприняли шаги по подрыву демократических преобразований в стране, включая арест государственного советника Аунг Сан Су Чжи и других гражданских должностных лиц в Бирме", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан уже проинформировал президента Джо Байдена о последних событиях в Мьянме.

Белый дом призвал вооруженные силы страны и все другие стороны придерживаться демократических норм и верховенства закона и освободить всех, кто был арестован сегодня.

В администрации Байдена подчеркивают, что Соединенные Штаты выступают против любых попыток изменить результаты недавних выборов или воспрепятствовать переходу Мьянмы к демократии, и примут меры против виновных, если эти шаги не будут отменены.

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