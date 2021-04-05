Мир Весенняя революция в Мьянме: призывы к протестам написали на пасхальных яйцах

2021-04-05 14:42

В Мьянме раздавали пасхальные яйца с протестными посланиями, сообщает The Guardian.

Группа молодежи прошла маршем по району Инсейн, распевая песни протеста и поднимая яйца под лозунгом "Весенняя революция". На многих яйцах также был изображен салют тремя пальцами - символ сопротивления госперевороту.

На яйцах также были написаны фразы "Мы должны победить" и "Убирайся, MAH", относящиеся к лидеру хунты генералу Мин Аун Хлаину.

Напомним, военные 1 февраля захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства. После госпереворота в стране вспыхнули протесты.

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