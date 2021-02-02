Украина Первые 117 тысяч доз вакцины от коронавируса Украина получит через две недели

2021-02-02 10:15

Первая партия вакцин от коронавируса Pfizer и BionTech (117 тысяч доз) в рамках глобальной инициативы COVAX прибудет в Украину через две недели. 

"Украина начнет вакцинацию в феврале. А значит, через две недели получит вакцины. Наша страна вошла в перечень стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против COVID-19 в пределах первой волны распределения", -  заявил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.

Украина предоставит дополнительный запрос COVAX на получение новой партии доз вакцины Pfizer.

По его словам, с апреля COVAX ожидает увеличения объемов вакцин.

"До 14 февраля предполагается, что Украина предоставит дополнительный запрос об увеличении количества доз вакцины Pfizer, которое планируем получить во втором квартале 2021 года", - сказал Иващенко.

Кроме того, замминистра рассказал, что Украина работает над механизмом получения вакцины в рамках перераспределения объемов заказа, осуществленного ЕС.

"В настоящее время отрабатывается механизм и возможность поставки вакцин из ЕС для Украины для обеспечения раннего доступа в рамках механизма перераспределения объемов заказа, осуществленного ЕС. На предыдущей неделе Украина получила соответствующие соглашения, которые предусматривают возможность осуществлять заказ совместно со странами ЕС", - сказал он.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Массовая вакцинация в Польше: прививку от коронавируса сделали первому миллиону граждан

2021-01-29 21:36

Кличко впервые назвал точные сроки, когда киевляне получат вакцину от коронавируса

2021-01-27 11:16

Китайская вакцина от коронавируса Sinovac - что показали клинические испытания препарата

2021-01-25 08:39

РФ подала заявку на регистрацию своей вакцины Спутник V в Евросоюзе.

2021-01-21 09:12

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Сегодня ожидается ухудшение погодных условий - водителей Киева предупредили о гололеде

2021-02-02 10:38

Первые 117 тысяч доз вакцины от коронавируса Украина получит через две недели

2021-02-02 10:15

Из-за январских морозов рекордно упали запасы газа и угля в хранилищах Украины

2021-02-02 08:12

Украинцам с электроотоплением компенсации будут начисляться автоматически

2021-02-01 20:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

КАРТА Сегодня ожидается ухудшение погодных условий - водителей Киева предупредили о гололеде 2021-02-02 10:38
Первые 117 тысяч доз вакцины от коронавируса Украина получит через две недели 2021-02-02 10:15
Из-за январских морозов рекордно упали запасы газа и угля в хранилищах Украины 2021-02-02 08:12
Украинцам с электроотоплением компенсации будут начисляться автоматически 2021-02-01 20:00