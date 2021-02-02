Украина Первые 117 тысяч доз вакцины от коронавируса Украина получит через две недели

2021-02-02 10:15

Первая партия вакцин от коронавируса Pfizer и BionTech (117 тысяч доз) в рамках глобальной инициативы COVAX прибудет в Украину через две недели.

"Украина начнет вакцинацию в феврале. А значит, через две недели получит вакцины. Наша страна вошла в перечень стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против COVID-19 в пределах первой волны распределения", - заявил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.

Украина предоставит дополнительный запрос COVAX на получение новой партии доз вакцины Pfizer.

По его словам, с апреля COVAX ожидает увеличения объемов вакцин.

"До 14 февраля предполагается, что Украина предоставит дополнительный запрос об увеличении количества доз вакцины Pfizer, которое планируем получить во втором квартале 2021 года", - сказал Иващенко.

Кроме того, замминистра рассказал, что Украина работает над механизмом получения вакцины в рамках перераспределения объемов заказа, осуществленного ЕС.

"В настоящее время отрабатывается механизм и возможность поставки вакцин из ЕС для Украины для обеспечения раннего доступа в рамках механизма перераспределения объемов заказа, осуществленного ЕС. На предыдущей неделе Украина получила соответствующие соглашения, которые предусматривают возможность осуществлять заказ совместно со странами ЕС", - сказал он.

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