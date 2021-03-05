Коронавирус Российская вакцина Спутник V ни при каких обстоятельствах не появится в Украине, - Степанов

2021-03-05 18:31

Глава МОЗ Украины Максим Степанов заявил, что российская вакцина "Спутник V" ни при каких обстоятельствах не будет зарегистрирована в нашей стране.

Главная причина в том, что ее производит государство-агрессор.

Категорическую позицию глава Минздрава озвучил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, которая транслировалась на официальном YouTube-канале парламента.

"Касаемо "Спутник V": я уже неоднократно говорил – ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован, российская вакцина на территории Украины. Это первое", – сказал чиновник.

Степанов отметил, что даже пример других стран не изменит этого решения.

"Что касается регистрации в других странах, я уже говорил – в других странах Российская Федерация не забирала территории и не развязывала войну. И никаким аргументом вы меня не убедите зарегистрировать эту вакцину", – добавил Степанов.

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