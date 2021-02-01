Украина В Украину вернутся дожди и потепление до +10: появился новый прогноз погоды

2021-02-01 19:00 252

Во вторник, 3 февраля, на большей части территории Украины ожидается потепление до 3-10 градусов тепла. Впрочем, в юго-восточных областях прогнозируют ухудшение погоды – дожди и сильный ветер до 15-20 м/с.

Об этом предупредила пресс-служба Укргидрометцентра на странице в Facebook. Между тем в центре, на севере и Харьковщине выпадет небольшой снег. Температура ночью будет колебаться от 0...-6 градусов до -8...-15 градусов в северных областях. Днем воздух может прогреться до 4 градусов тепла, а на Прикарпатье – до 8 градусов выше нуля.

3 февраля на западе и севере пройдет незначительный мокрый снег с дождем, на остальной территории части будет сохраняться сухая погода.

Однако уже 4 февраля Украину снова накроют дожди, а температура будет прыгать от -2...-4 градусов в ночное время до 2-8 градусов тепла днем. На крайнем юге, Прикарпатье и Закарпатье столбики термометров вообще могут подняться до 10-12 градусов.

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, 2 февраля в Украине на смену циклону с обильными осадками придет антициклон, благодаря которому во многих регионах прекратятся снегопады и дожди. В то же время он принесет с собой температурные "качели" – от -15 до +13 градусов.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире