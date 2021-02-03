В Украине взлетели цены на бензин: на сколько подорожал и чего еще ждать водителям

В Украине к концу января 2021 года поднялись цены на бензин. Эксперты рассказали о подорожании и дали прогноз.
Об этом сообщает издание "Сегодня".
Стоимость бензина и дизтоплива увеличилась в среднем на гривну, в некоторых сетях - на две. Также на 20 копеек поднялась цена на автогаз.
Средние цены (25 января-1 февраля)
А-92 - 25,43 грн/л.
А-95 - 26,47 грн/л.
ДТ - 25,86 грн/л.
LPG - 13,19 грн/л.
Где и какая стоимость
Дороже всего заправлять авто в Луганской области. Там выросли цены на бензин и дизтопливо.
Самая дешевая цена - в Сумской области.
Газ вырос в цене в Киеве на 6 коп./л. Во многих областях - на 11 коп./л. Максимальный рост - 36 коп./л (Винницкая и Хмельницкая области).
Дороже всего LPG в Одесской области. Там его стоимость составляет 13,50 грн/л.
Самый дешевый в Черниговской - цена 12,87 грн/л.
Что говорят эксперты
Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что на рост цен повлияло изменение стоимости бензина и дизтоплива в крупной сети заправок "Приват".
Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал, что также на цены повлияло наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ. Они выпускают продукт низкого качества, но дешевый. Вторая причина - активное использование схем по оптимизации налогообложения.
"Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, а мини-НПЗ продолжают наращивать производство", - говорит Куюн.
Что будет в будущем
Куюн отметил, что на неделе не будет еще заметного подорожания.
"Ряд сетей нижнего ценового сегмента на неделе еще поднимут цены до паритета с группой "Приват", но подорожание будет небольшим, в пределах 20-30 коп./л", - сказал Рябцев.
По словам Куюна, автогаз будет дорожать. На цену в рознице повлияет повышение цен в опте.
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