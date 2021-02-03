Украина В Украине взлетели цены на бензин: на сколько подорожал и чего еще ждать водителям

2021-02-03 22:00

В Украине к концу января 2021 года поднялись цены на бензин. Эксперты рассказали о подорожании и дали прогноз.

Об этом сообщает издание "Сегодня".

Стоимость бензина и дизтоплива увеличилась в среднем на гривну, в некоторых сетях - на две. Также на 20 копеек поднялась цена на автогаз.

Средние цены (25 января-1 февраля)

А-92 - 25,43 грн/л.

А-95 - 26,47 грн/л.

ДТ - 25,86 грн/л.

LPG - 13,19 грн/л.

Где и какая стоимость

Дороже всего заправлять авто в Луганской области. Там выросли цены на бензин и дизтопливо.

Самая дешевая цена - в Сумской области.

Газ вырос в цене в Киеве на 6 коп./л. Во многих областях - на 11 коп./л. Максимальный рост - 36 коп./л (Винницкая и Хмельницкая области).

Дороже всего LPG в Одесской области. Там его стоимость составляет 13,50 грн/л.

Самый дешевый в Черниговской - цена 12,87 грн/л.

Что говорят эксперты

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что на рост цен повлияло изменение стоимости бензина и дизтоплива в крупной сети заправок "Приват".

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал, что также на цены повлияло наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ. Они выпускают продукт низкого качества, но дешевый. Вторая причина - активное использование схем по оптимизации налогообложения.

"Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, а мини-НПЗ продолжают наращивать производство", - говорит Куюн.

Что будет в будущем

Куюн отметил, что на неделе не будет еще заметного подорожания.

"Ряд сетей нижнего ценового сегмента на неделе еще поднимут цены до паритета с группой "Приват", но подорожание будет небольшим, в пределах 20-30 коп./л", - сказал Рябцев.

По словам Куюна, автогаз будет дорожать. На цену в рознице повлияет повышение цен в опте.

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