Украина Стало известно, кого обошло стороной январское повышение пенсий

2021-02-04 20:00

Перерасчет пенсий с января 2021 года, проведенный для украинцев старше 65 лет и накопивших необходимое количество лет стажа, не коснулся работающих пенсионеров.

Об этом сообщает «Пенсионный курьер».

Выплаты пересчитали пенсионерам старше 65 лет, выполнивших требования по стажу. Так женщины должны иметь не менее 30 лет стажа, а мужчины – не менее 35 лет.

«Минимальный размер пенсий таких лиц с января 2021-го не может быть ниже 2400 грн. Пересчет пенсионной выплаты осуществляют со дня установления нового размера прожиточного минимума/минимальной заработной платы», – говорится в публикации.

В то же время эта норма не коснулась работающих пенсионеров. Перерасчет пенсии для них будет проведен с даты увольнения или прекращения деятельности, связанной с получением дохода.

Отметим, что в 2021 году пенсии будут повышать в 5 этапов:

С 1 марта пройдет индексация пенсий, а точные параметры повышения станут известны в феврале. На апрель запланирован автоматический перерасчет выплат для работающих пенсионеров. С 1 июля пенсии повысят пенсионерам от 75 до 80 лет, которые накопили не менее 20 лет стажа для женщин и не мене 25 лет – для мужчин. Более 1 млн пенсионеров получат прибавку в 400 гривен. Также в июле на фоне повышения прожиточного минимума пересчитают все надбавки к пенсиям. В декабре будет очередное повышение прожиточного минимума, что тоже приведет к увеличению пенсий.

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