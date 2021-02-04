Стало известно, кого обошло стороной январское повышение пенсий

Перерасчет пенсий с января 2021 года, проведенный для украинцев старше 65 лет и накопивших необходимое количество лет стажа, не коснулся работающих пенсионеров.
Об этом сообщает «Пенсионный курьер».
Выплаты пересчитали пенсионерам старше 65 лет, выполнивших требования по стажу. Так женщины должны иметь не менее 30 лет стажа, а мужчины – не менее 35 лет.
«Минимальный размер пенсий таких лиц с января 2021-го не может быть ниже 2400 грн. Пересчет пенсионной выплаты осуществляют со дня установления нового размера прожиточного минимума/минимальной заработной платы», – говорится в публикации.
В то же время эта норма не коснулась работающих пенсионеров. Перерасчет пенсии для них будет проведен с даты увольнения или прекращения деятельности, связанной с получением дохода.
Отметим, что в 2021 году пенсии будут повышать в 5 этапов:
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