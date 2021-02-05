Украина В Украине могут делать по пять миллионов прививок от коронавируса в месяц

2021-02-05 16:33

Украинские медики могут делать по меньшей мере пяти миллионов вакцинаций от коронавируса в месяц. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ.

"Если мы просчитаем способности нашей системы здравоохранения, то мы можем делать приблизительно 5 млн прививок ежемесячно. И это без привлечения кабинетов, применяемых для рутинных прививок", - сказал Ляшко.

Он уверен, что при условии достаточного количества вакцин и ажиотажа, число прививок могут увеличить вдвое.

Напомним, накануне в Минздраве сообщили, что в Украине вакцинация ориентировочно начнется с 15 февраля.

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