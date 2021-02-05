Украина Российской актрисе на три года запретили въезд в Украину из-за съемок в Крыму

2021-02-05 17:29

Погранслужба Украины не пустила в страну российскую актрису, которая незаконно посещала временно оккупированную территорию Крыма.

Как сообщается на официальном сайте ГПСУ, девушке на три года запретили въезд в страну. Отмечается, что она прилетела в Украину 4 января рейсом из Стамбула (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пограничная служба на своем сайте не назвала имени актрисы. Как сообщает obozrevatel со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, речь идет о российской актрисе Глафире Тархановой.

В аэропорту установили, что в 2020 году женщина незаконно находилась в Крыму. На оккупированный РФ полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда. По имеющейся информации, она принимала участие в съемках сериала "Непотопляемая", в котором исполняла главную роль.

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