Украина В Украине повысили выплаты по уходу за детьми-инвалидами. Сколько добавят

2021-02-06 11:30

С 1 февраля в Украине повысили выплаты по уходу за детьми с инвалидностью. Такое постановление Кабмин принял на заседании 3 февраля.

Лицам с инвалидностью с детства из подгруппы А I группы, утратившим трудоспособность, надбавки повышают с 75 до 150% прожиточного минимума;

лицам с инвалидностью с детства из подгруппы Б I группы, утратившим трудоспособность, - с 50 до 100% прожиточного минимума;

одиноким лицам, утратившим трудоспособность, с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе - с 15 до 75% прожиточного минимума.

Прожиточный минимум для лиц утративших трудоспособность в 2021 году составляет - 1769 грн. То есть речь идет о доплатах от 265 грн до 2 653 грн.

Также с 1 января 2022 года повысят надбавку лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы, и на детей с инвалидностью подгруппы А еще на 50%.

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