Украина В Украине резко подорожал бензин: на рынке произошла "аномалия"

2021-02-07 10:30

В Украине за месяц, с декабрь 2020-го по январь 2021-го, в среднем литр бензина подорожал на 1,27 грн, а дизеля – примерно на 1,30 грн. Такую ситуацию можно назвать "аномальной", так как традиционно в этот период стоимость топлива снижается из-за низкого спроса.

Об этом заявил экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук: "Я бы не стал категорично утверждать, что цена будет расти дальше, ведь как поведет себя внешний рынок – прогнозировать сложно. Но точно могу сказать, что в ближайший месяц причин для того, чтобы топливо подешевело, я не вижу".

По его словам, в этом году происходит аномалия. Декабрь-февраль – это "мертвый" сезон потребления на рынке топлива. Обычно в это время цены не растут, ведь это отпугнет то небольшое количество клиентов, которое еще остается. К тому же, в этом году наложились и карантинные ограничения, из-за чего спрос упал еще больше. Все указывало на то, что цены на бензин снизятся, но они – внезапно выросли.

Леонид Косянчук отмечает, рост цен на бензин в Украине напрямую связан с ценой топлива на европейском рынке, откуда мы его преимущественно импортируем, и курсом гривны. Только с начала февраля бензин на европейском рынке подорожал на 30 долл. за тонну. Потому и на украинском рынке цены соответствуют.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире