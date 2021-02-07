Украина Землю накроет мощная магнитная буря: как себе помочь

2021-02-07 11:00

В воскресенье, 7 февраля стоит ждать магнитные возбуждения. Сильные магнитные изменения в геомагнитном поле могут нарушить работу систем связи. Некоторые люди в период магнитных бурь жалуются на серьезное ухудшение самочувствия у людей. Речь идет о тех, кто склонен к метеозависимости.

Об этом свидетельствуют обнародованные 6 февраля данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Когда стоит магнитных бурь

Магнитная буря (магнитные возбуждения) средней интенсивности накроет Землю в воскресенье, 7 февраля, около 6:00 утра. К обеду ситуация немного успокоится и напряжение начнет спадать.

Ситуация будет усложнять резкий перепад погоды и атмосферного давления. Следующая буря ожидается 21 марта и, по прогнозам специалистов, она будет сильной. Ее влияние почувствуют люди, которые не подвержены метеозависимости.

Ухудшение самочувствия стоит ждать уже вечером, 20 февраля, а влияние геомагнитных волн продлится до вечера 22 февраля.

В эти периоды возможны головная боль, депрессивное состояние, нарушение концентрации внимания, раздражительность, перепады давления, снижение работоспособности, нарушение сна, чувство эмоциональной усталости.

Как обезопасить себя в эти дни

Медики рекомендуют в такие дни, а также накануне, хорошо высыпаться, снизить физическую и эмоциональную активность, отказаться от чрезмерного употребления кофе, сладостей, жирной и острой пищи и алкоголя.

Стоит отметить, что общие советы по нормализации состояния следующие: нужно пить больше жидкости, травяные чаи, гулять на свежем воздухе, избегать конфликтов.

Хорошо помогают водные процедуры - ароматическая ванна, контрастный душ, плавание в бассейне. Особую осторожность следует соблюдать пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Медики рекомендуют больше отдыхать, не перенапрягаться, не нервничать и держать под рукой необходимые лекарства.

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