Украина В Украине хотят изменить порядок сдачи экзаменов на получение прав

2021-02-07 12:30

Недавно мы писали о том, что в скором времени в водительских удостоверениях появятся новые отметки. Соответствующие изменения прописаны в новом проекте постановления КМУ о внесении изменений в “Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами“.

Помимо изменений в водительских удостоверениях, тут также прописан новый порядок получения прав в Украине. Так в документе предусмотрено сразу несколько нововведений для украинских водителей.

Во-первых, речь идет об изменении порядка приема практического экзамена для категорий B, C1, С, D1 и D. Речь идет о том, чтобы практическую часть экзамена сделать не в два этапа (экзаменационная площадка и езда в условиях реального трафика), а в один (предлагают оставить только вторую часть в виде экзамена в условиях дорожного движения). Для категорий A, A1, B1 напротив хотят оставить экзамен только на площадке.

При этом для категорий, ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE в документе предлагают оставить практический экзамен в два этапа. На площадке при этом будут отрабатывать только парковку, а вот все остальное водители будут сдавать уже в условиях реального трафика.

Увеличили в МВД и срок действительности теоретического экзамена, после которого можно сдавать практический с 3 месяцев до 2 лет.

А вот открывать высшие категории теперь должно стать проще. Теперь водителю не придется подтверждать свой стаж вождения. Так, сейчас, чтобы открыть высшую категорию, необходимо иметь опыт езды от одного года и больше на автомобиле уже открытой категории. В проекте постановления КМУ предлагается исключить норму об опыте и выдавать водительское удостоверение только на основе экзамена в МВД.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире