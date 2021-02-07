Украина В Украине будут по-новому штрафовать нарушителей ПДД

2021-02-07 13:30

Скоро водители смогут штрафовать друг друга. Если кто-то лихачит на дороге, нарушает правила, другие участники дорожного движения смогут записать нарушение на видео с помощью мобильного и отправить в полицию. Это можно будет сделать благодаря приложению, которое пока что условно называют «Полицейский в смартфоне».

Приложение уже работает в тестовом режиме. Разработчики считают, что подобное новшество может помочь навести порядок на дорогах в качестве дополнения к камерам видеофиксации нарушений водителями правил дорожного движения (ПДД).

Как это работает

Суть новшества в том, что специальное мобильное приложение превращает смартфон водителя в смарт-видеорегистратор. Используя приложение, водитель может легко сохранить маневры нарушителя, свидетелем которых он стал на дороге, и переслать это видео в полицию.

Как рассказал нам основатель стартапа Алексей Афонин, летом 2020-го приложение было запущено в тестовой версии. За это время его скачало около 16 тыс. пользователей.

«Ежедневные подачи видео со всех концов Украины позволили сформировать базу нарушений, которая конкурирует с официальной базой Национальной полиции Украины, – говорит Алексей Афонин. – Для полиции любого государства нет шансов конкурировать с краудсорсинговой системой, когда тысячи водителей контролируют буквально все участки дорог. Никакие бюджеты на камеры и количество полицейских не смогут сравниться с эффективностью работы современных IT-решений».

Создатели приложения утверждают, что система – не столько для штрафов, сколько для предупреждения нарушений. Водителю сложно определить, установлено ли в соседних автомобилях приложение. И, соответственно, высоки шансы, что нарушение может быть снято и отправлено в полицию. Поэтому он поневоле станет соблюдать ПДД.

А как насчет личной безопасности тех, кто зафиксировал нарушение ПДД и сообщил о нем полиции? Если оштрафованный узнает, кто на него «настучал», он может и отомстить «борцу за справедливость».

Алексей Афонин разъяснил: анонимность заявителя гарантирована. Сейчас видео нарушений отправляется с заявлением в полицию от имени общественной организации «ДешкемЮЕй». Поскольку информация о приложении защищена, то ответственность за чистоту данных берет на себя общественная организация.

Полиция уже штрафует

Мы выяснили: по таким заявлениям патрульная полиция уже выписывает постановления о штрафах. Но пока далеко не везде.

«Благодаря этой программе, выявляем намного больше нарушений ПДД, чем раньше, – говорит замначальника управления патрульной полиции города Бровары (Киевская область) Юрий Ющенко. – Получив заявление общественников, вызываем нарушителя в полицию, показываем ему видео с моментом нарушения. Большинство являются, признают вину и согласны оплатить штраф. При этом удивляются: как удалось их выявить? Областное руководство нашу инициативу поддерживает. К сожалению, успеваем реагировать далеко не на все сигналы, их поступает очень много».

Для справки: срок привлечения к админответственности за нарушение ПДД – не более трех месяцев с момента нарушения. Потом наказание «сгорает».

Партнер проекта dashcamUa адвокат Иван Пятак разъяснил нам, что законодательство не обязывает патрульную полицию привлекать к ответственности водителей на основании видеофиксации нарушений с помощью «полицейского в смартфоне».

«Но мы используем закон «Об обращении граждан», в котором сказано, что полиция обязана принять заявление о любом нарушении закона. И в течение 30 дней сообщить заявителю о результатах. В большинстве случаев получаем отписки. Но лед тронулся, полиция все чаще использует нашу информацию для повышения безопасности на дорогах», – рассказал Иван Пятак.

Насколько это законно

Адвокат Вадим Володарский, специализирующийся на защите прав водителей, напомнил: приложение не позволяет достоверно определить, кто был за рулем в момент нарушения. Можно лишь выяснить ФИО владельца машины.

«В 2010 году норму о привлечении к ответственности владельца автомобиля Конституционный суд признал не соответствующей Конституции . Нельзя привлекать к ответственности того, кто не совершал ничего, только потому, что ему принадлежит некое имущество, в том числе автомобиль. Также никто не обязан, в соответствии со ст. 63 Конституции, свидетельствовать против себя и своих близких», – аргументирует Вадим Володарский.

Что может измениться

Чтобы в корне поменять ситуацию, создатели dashcamUa совместно с МВД готовят проект изменений в законодательство Украины. Есть шансы, что система может быть официально запущена уже в этом году. Предусмотрен механизм выплат вознаграждения заявителю в размере 20% от штрафа, уплаченного нарушителем.

Один из авторов «дорожной карты» по новому законопроекту, эксперт World Bank EaP Transport Panel по законодательному обеспечению безопасности дорожного движения, Владимир Караваев разъяснил нам, какие изменения в закон надо внести, чтобы разработка стала легитимной не только технически, но и юридически.

«Вопросов много, так как имеем дело с электронным доказательством, – говорит Владимир Караваев. – Надо уточнить, какие к нему требования, определиться со статусом лица, у которого находится программа для фиксации нарушения, наконец указать: это автоматическая фиксация или полуавтоматическая. Ведь человек при этом нажимает на какие-то кнопки! Перечислить, какие виды нарушений могут фиксироваться, какие нет. Очевидно, что это не будет превышение скорости и пьянство за рулем».

Эксперт отметил еще один момент: поскольку приложение не фиксирует, кто был за рулем, нужно будет прописать в законе солидарную ответственность владельца автомобиля и водителя, как, например, в Нидерландах или Польше.

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