Как быстро разморозить стекло автомобиля зимой: водителям дали действенные советы

Эксперты рассказали, как водителям очищать от снега и льда стекла автомобиля.
Об этом сообщает Аuto24.
Что лучше не делать
Некоторые способы категорически нельзя использовать для очистки замерзшего стекла машины. Они могут нанести вред транспортному средству.
Один из таких: вылить кипяток на стекло. Это может привести к тому, что оно просто лопнет.
Не рекомендуется сдирать весь лед скребком. Сначала необходимо подогреть стекло штатным отопителем. Тогда лед отстанет и его можно будет легко убрать.
Сложно будет и крушить толстый лед на стекле. Его лучше снимать частично, отдельными фрагментами.
Не используйте дворники для уборки льда - так их можно повредить.
Как убирать лед правильно
Каждый водитель знает, что зимой в первую очередь необходимо запустить двигатель авто и включить обогреватель лобового, заднего окна и зеркал.
Существует несколько способов, чтобы очистить замерзшее стекло: обдать его струей теплого воздуха из отопителя, смыть не толстую корку льда жидкостью-размораживателем из распылителя, если лед сильно намерз, то следует налить незамерзающую жидкость между льдом и стеклом.
Боковые окна можно очистить от льда с помощью скребка. Но сначала прогрейте авто.
Эксперты рассказали, как водителям очищать от снега и льда стекла автомобиля.
Об этом сообщает Аuto24.
Что лучше не делать
Некоторые способы категорически нельзя использовать для очистки замерзшего стекла машины. Они могут нанести вред транспортному средству.
Один из таких: вылить кипяток на стекло. Это может привести к тому, что оно просто лопнет.
Не рекомендуется сдирать весь лед скребком. Сначала необходимо подогреть стекло штатным отопителем. Тогда лед отстанет и его можно будет легко убрать.
Сложно будет и крушить толстый лед на стекле. Его лучше снимать частично, отдельными фрагментами.
Не используйте дворники для уборки льда - так их можно повредить.
Как убирать лед правильно
Каждый водитель знает, что зимой в первую очередь необходимо запустить двигатель авто и включить обогреватель лобового, заднего окна и зеркал.
Существует несколько способов, чтобы очистить замерзшее стекло: обдать его струей теплого воздуха из отопителя, смыть не толстую корку льда жидкостью-размораживателем из распылителя, если лед сильно намерз, то следует налить незамерзающую жидкость между льдом и стеклом.
Боковые окна можно очистить от льда с помощью скребка. Но сначала прогрейте авто.
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