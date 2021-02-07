Украина Как быстро разморозить стекло автомобиля зимой: водителям дали действенные советы

2021-02-07 15:00

 

Эксперты рассказали, как водителям очищать от снега и льда стекла автомобиля.

Об этом сообщает Аuto24.

Что лучше не делать

Некоторые способы категорически нельзя использовать для очистки замерзшего стекла машины. Они могут нанести вред транспортному средству.

Один из таких: вылить кипяток на стекло. Это может привести к тому, что оно просто лопнет.

Не рекомендуется сдирать весь лед скребком. Сначала необходимо подогреть стекло штатным отопителем. Тогда лед отстанет и его можно будет легко убрать.

Сложно будет и крушить толстый лед на стекле. Его лучше снимать частично, отдельными фрагментами.

Не используйте дворники для уборки льда - так их можно повредить.
Как убирать лед правильно

Каждый водитель знает, что зимой в первую очередь необходимо запустить двигатель авто и включить обогреватель лобового, заднего окна и зеркал.

Существует несколько способов, чтобы очистить замерзшее стекло: обдать его струей теплого воздуха из отопителя, смыть не толстую корку льда жидкостью-размораживателем из распылителя, если лед сильно намерз, то следует налить незамерзающую жидкость между льдом и стеклом.

Боковые окна можно очистить от льда с помощью скребка. Но сначала прогрейте авто.

Эксперты рассказали, как водителям очищать от снега и льда стекла автомобиля.

Об этом сообщает Аuto24.

Что лучше не делать

Некоторые способы категорически нельзя использовать для очистки замерзшего стекла машины. Они могут нанести вред транспортному средству.

Один из таких: вылить кипяток на стекло. Это может привести к тому, что оно просто лопнет.

Не рекомендуется сдирать весь лед скребком. Сначала необходимо подогреть стекло штатным отопителем. Тогда лед отстанет и его можно будет легко убрать.

Сложно будет и крушить толстый лед на стекле. Его лучше снимать частично, отдельными фрагментами.

Не используйте дворники для уборки льда - так их можно повредить.

Как убирать лед правильно

Каждый водитель знает, что зимой в первую очередь необходимо запустить двигатель авто и включить обогреватель лобового, заднего окна и зеркал.

Существует несколько способов, чтобы очистить замерзшее стекло: обдать его струей теплого воздуха из отопителя, смыть не толстую корку льда жидкостью-размораживателем из распылителя, если лед сильно намерз, то следует налить незамерзающую жидкость между льдом и стеклом.

Боковые окна можно очистить от льда с помощью скребка. Но сначала прогрейте авто. 

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