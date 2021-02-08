Украина документ Телеведущая и жена Медведчука Оксана Марченко попала в базу сайта Миротворец

2021-02-08 14:14

Украинская телеведущая Оксана Марченко, жена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, попала в базу данных «Миротворца».

Соответствющая запись появилась в списке сайта 8 февраля.

«Финансирование террористов и российских оккупантов. Отрицание российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками», – говорится в обосновании профиля Марченко на сайте.

Также на сайте "Миротворца" опубликовали доказательства того, что Медведчук и Марченко якобы причастны в деятельности компаний, которые занимаются сельским хозяйством в РФ и на оккупированных территориях Украины.

Кроме того, в базе указано, что Марченко в одном из своих интервью заявляла, что "нет разницы, как называть то, что происходит на Востоке Украины".

Напомним, ранее Владимир Зеленский ввел персональные санкции СНБО против правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака. Ограничительные меры применяются на 5 лет. Речь идет в том числе об аннулировании лицензий принадлежащих ему телеканалов – 112, NewsOne, ZIK.

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