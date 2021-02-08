Украина Украина начнет отменять карантинные ограничения, но далеко не для всех граждан

2021-02-08 14:43

Украина будет постепенно отменять карантинные ограничения для людей, которые вакцинируются от коронавируса, атакже для тех, кто уже переболел COVID-19.

Об этом сегодня на форуме "Украина 30" заявил президент Владимир Зеленский, уточнив, что вакцинация - это один из правильных шагов для украинцев в вопросе путешествий.

"Мы будем как государство отменять запреты (карантинные) для людей, которые вакцинируются или переболевших COVID-19", - заявил он.

Напомним, с марта 2020 года путешествовать по миру стало непросто. Многие страны перестали принимать туристов, остальные же ввели перчень требований, среди которых заверенная справка о тестировании.

Украина же после январского локдауна перешла в режим адаптивного карантина. По словам премьера Дениса Шмыгаля, в планах Кабмина продлить карантин в Украине до 30 апреля. Вместе с тем, и это не конечная дата.

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