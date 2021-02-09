Украина Глава МОЗ Украины сравнил китайскую вакцину Sinovac с iPhone

2021-02-09 13:42

Глава украинского МОЗ Максим Степанов заявил, что решение о закупке китайской вакцины Sinovac было принято, поскольку именно с этим производителем удалось заключить первый договор.

Вместе с тем, государство ведет переговоры еще с шестью фармацевтическими компаниями, заверил он в интервью "Гордону".

Также, отвечая на вопрос о том, почему вместо китайского препарата не был закуплен якобы более дешевый британский AstraZeneca, глава Минздрава рассказал об особенностях ценообразования на вакцины.

Глава Минздрава Украины признал, что сейчас рынок вакцин устроен так, что выбирать, с кем сотрудничать, может лишь производитель, а не покупатель.

"Заявлять и продавать – это две большие разницы. Многие контракты являются конфиденциальными. И не разглашается стоимость, по которой производители реально продают вакцины. Цены в $5 я не слышал. Те цены, которые нам официально предлагали с различными сроками поставки (третий-четвертый квартал 2021 года), находятся в коридоре от $9 до $34 за дозу", – отметил министр, передает Оbozrevatel.

По словам чиновника, Sinovac Biotech одна из крупнейших в мире по производству вакцин. Ее акции торгуются на Nasdaq. Что интересно: украинцы спокойно стоят в очередях за смартфонами iPhone, которые производятся в Китае, и даже говорят: "Классный телефон". А к китайской вакцине относятся скептически.

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