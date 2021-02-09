Украина Гривна окончательно нокаутирует доллар и евро, НБУ обновил прогноз: что будет с курсом валют

2021-02-09 16:30

Курс валют в Украине 9 февраля порадует украинцев очередным укреплением гривны

Гривна уже несколько дней уверено укрепляет позиции, как по отношению к доллару, так и по отношению к европейской валюте. Курс валют уже преодолел психологическую отметку в 28 гривен и продолжает уверенно падать, - Нацбанк Украины

Так, 9 февраля 1 доллар будут продавать по 27,66 гривен, в то время как днем раньше «зеленые» можно было купить по 27,77 гривен. Таким образом, всего за один день доллар потерял целых 10 копеек.

Евро тоже поползло вниз. Правда, не так стремительно, как американский доллар. Во вторник евро будут продавать по 33,26 гривен, в то время как днем раньше его можно было купить за 33,28 гривен.

Стоит отметить, что экономические эксперты прогнозируют дальнейшее укрепление гривны. Национальная валюта неплохо пережила коронакризис, поэтому сейчас показывает хорошие результаты и демонстрирует стойкость. По прогнозам экспертов, в первом квартале 2021 года курс может опуститься до 27,5 гривен за доллар.

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