Украина В Украине мошенники начали печатать "липовые" паспорта о прививке от COVID-19: почему не стоит рисковать

2021-02-09 17:30

В Украине еще даже не началась вакцинация от COVID-19, а в сети уже можно договориться о получении паспорта о том, что ты привился. Желающих купить "липу" хватает. Среди них те, кто стремится поскорее поехать за границу, а также ярые антипрививочники.

Уже проверяют настроение

Во время пандемии у мошенников появляются все новые схемы незаконного заработка. Как только в Украине начали обсуждать тему введения паспортов вакцинации, в различных мессенджерах и на форумах всплыли предложения о покупке таких документов.

Зачастую организаторы такой схемы пока выясняют настроение населения на предмет, есть ли желание приобрести поддельную справку или паспорт вакцинации. Как выяснилось, желающие есть. В частности, это люди, которые боятся делать прививку от коронавируса, поскольку начитались о том, что после нее есть осложнения.

Также в числе потенциальных покупателей – ярые антипрививочники, которые не хотят колоть никакие вакцины.

"Я вам тут "икну"

Журналисты связались по телефону с человеком, который, с их слов, "готов помочь" в этом вопросе.

"Ну, вы же видите, наш президент уже заявил, что с 10 февраля в стране начнется прививочная кампания. Понятно, что в первую очередь привьют медиков, полицейских, работников школ и садиков. Но вскоре начнут колоть всех. Сколько будет стоить эта вакцина в частных лабораториях, пока неизвестно. Но мне уже говорили, что не меньше 1500 грн. А за границу можно будет поехать только с документом о прививке. Поэтому если вы заинтересованы, то я вам "икну" тут о начале, а вы уже сами решайте", – сказал нам мужчина.

Точную цену справки он назвать отказался. "Все будет зависеть от цены самой прививки. Справка точно будет дешевле, и сделать ее можно очень быстро. Буквально накануне вашего вылета за границу. Отправите свои данные и с денежкой придете на встречу с курьером", – заверил организатор.

Ну, а если потребуется, чтобы на справке стоял, например, QR-код лаборатории, которая сделала прививку, то посредник заверил, что проблем с этим не будет: "Все будет точно по официальному образцу, не переживайте".

За подделку сильно не накажут

Юристы хоть и не советуют использовать поддельные документы, в данном случае – ковидные паспорта, однако отмечают, что серьезной ответственности за такие правонарушения у нас не предусмотрено.

"Если у нас будет реестр, в котором можно проверить, действительно ли ты получил этот паспорт вакцинации, в таком случае подделка не пройдет, ее могут обнаружить на границе и вас развернут домой. Я сомневаюсь, что у нас появится подобный реестр. В таком случае можно только надеяться, что на таможне ваша справка вызовет сомнения. Не важно на какой – нашей или уже за границей. Вас также могут отправить домой, и для вас это будут потерянные деньги и испорченный отпуск", – говорит адвокат Андрей Вареник.

Что касается тех, кто изготавливает и продает поддельные справки, то по словам адвоката, им может грозить разве что штраф в 1700 грн.

"Если это массовое производство поддельных справок и их продажа, тогда следователи еще могут заинтересоваться этим делом. Если же это единичные случаи, то вряд ли. Продавец отделается испугом и штрафом", – говорит Вареник.

Другое дело, если тот, кто воспользовался поддельным ковидным паспортом, вдруг за границей заболеет. В таком случае его там могут ждать неприятности. Потому что начнут выяснять, как он попал в эту страну, откуда у него справка о вакцинации и т.п.

Как сообщалось ранее, в Украине подделывают справки о ПЦР-тестах. Причем даже "рисуют" QR-код, с помощью которого можно войти якобы на сайт лаборатории и убедиться, что человек действительно делал тест. Такие фальшивые справки мошенники предлагают даже от имени известных лабораторий.

Недавно полиция задержала одного из таких продавцов. Им оказался человек, владеющий навыками программирования. Прокуратура открыла производство по ст. 358 УК Украины – подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт и использование поддельных документов. Если его вина будет доказана, то ему грозит штраф от 1700 грн или лишение свободы на срок до двух лет.

К слову, в Евросоюзе уже приняли решение о разработке единого сертификата прививки от COVID-19. Но пока он будет использоваться только в медицинских целях. Станет ли он обязательным для туризма – по этому вопросу пока идут дискуссии. В частности, из-за того, что есть люди, которым прививки могут быть противопоказаны. А также потому, что далеко не во всех странах такая прививка будет обязательной, ее могут делать по желанию.

В тоже время Грузия, например, открыла границы для поездок в свою страну. Но условием пересечения границы является справка о прививке от COVID-19. Те, у кого нет прививки, должны иметь справку с отрицательным ПЦР-тестом, а также сдать повторно тест уже после прибытия в Грузию.

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