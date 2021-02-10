Мир В Израиле начали бесплатно вакцинировать иностранных граждан

2021-02-10 15:16

В израильской столице - Тель-Авиве начали проводить бесплатную COVID-вакцинацию для иностранцев. Речь идет о прививках для соискателей статуса беженцев. 

Как сообщает Associated Press, у центров вакцинации образовались очереди. Среди иностранцев, которые сделали прививку в первый день этой программы, - граждане Филиппин, Молдовы и Нигерии.

Напомним, Израиль вакцинировал более половины населения страны. Сегодня страна лидирует в мире по уровню вакцинации населения от коронавируса. Прививку от китайского короанвируса уже получили 5,54 млн человек из 8,9 млн (62,42%).

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