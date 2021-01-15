Коронавирус Полиция Израиля проверяет данные о нелегальных поставках вакцины Pfizer в Украину

2021-01-15 16:33 49

В Израиле правоохранители проводят расследование о возможной незаконной поставке вакцины от коронавируса COVID-19 в Украину.

"Полиция проводит расследование этой истории, и насколько мне известно, на сегодняшний день не установлено, действительно ли был случай контрабанды вакцины из Израиля в Украину. Убежден, что расследование будет проведено должным образом, и если такой случай действительно имел место, виновные будут привлечены к ответственности. В нашем понимании это очень серьезное преступление", – сообщил глава департамента международных отношений минздрава Израиля Ашер Ешайху Салмон на пресс-конференции, передает Укринформ.

Отвечая на вопрос о том, проводится ли в стране вакцинация на коммерческой основе, Салмон отметил, что в Израиле прививки делают исключительно за государственный счет.

Мы считаем, что это не этично (делать прививки платными). Продажа вакцины является нелегитимной, вакцинация проводится правительством, люди получают прививки бесплатно, – сказал он.

По словам представителя Минздрава, на сегодняшний день в Израиле прививки сделали 2 млн человек (население страны составляет около 9 млн), вторую дозу вакцины получили более 100 тысяч граждан. Планируется, что до конца марта-середины апреля уровень вакцинации населения Израиля достигнет 70%.

Напомним, в СМИ появилась информация, что ряд политиков, в том числе премьер-министр Денис Шмыгаль, якобы привились от коронавируса вакциной Pfizer нелегально завезенной в Украину из Израиля под прикрытием статуса нардепа. Утверждалось, что за препарат они якобы заплатили по 2,5 тысячи евро. При том, что его официальная цена составляет около 30 евро. В то же время, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий назвал эту информацию фейком.

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