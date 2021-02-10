Украина Кто против меня? - Оксана Марченко отреагировала на внесение в базу Миротворца

2021-02-10 13:14

Телеведущая и жена главы политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксана Марченко в своем Instagram отреагировала на внесение ее в базу сайта "Миротворец".

Как сообщает издание Гордон, Марченко, которая является кумой президента РФ Владимира Путина, возмутилась, что на сайте обнародовали ее номер телефона, и опубликовала запись разговора с неизвестным.

По словам Марченко, 8 февраля ей целый день поступали скандальные звонки. Она заявила, что поведение ее собеседника – "уровень всех тех, кто это поддерживает", и сказала, что этим "никого никогда нельзя запугать".

"Что невозможно человеку – возможно Богу. Если я с Богом, то кто против меня? Бедные, несчастные вот эти люди. Ребята, не тратьте время, ни меня, ни моего мужа это не остановит и не испугает", – добавила она.

Напомним, 8 февраля Оксана Марченко была внесена в базу Миротворца.

«Финансирование террористов и российских оккупантов. Отрицание российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками», – говорится в обосновании профиля Марченко на сайте.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

документ Телеведущая и жена Медведчука Оксана Марченко попала в базу сайта Миротворец

2021-02-08 14:14

Данилов уверен, что санкции против каналов Медведчука невозможно будет отменить

2021-02-07 12:00

Зеленский готов трудоустроить "журналистов Медведчука" и повысить зарплаты

2021-02-07 11:30

Украина потребует заблокировать каналы Медведчука в YouTube: первые подробности

2021-02-03 20:30

Еще новости в разделе "Украина"

Пенсионный возраст повысят в Украине, дата и что еще изменится: "С работы прямиком на цвынтар"

2021-02-10 17:00

Кто против меня? - Оксана Марченко отреагировала на внесение в базу Миротворца

2021-02-10 13:14

Будут ли вводить санкции против телеканала Интер из-за коррупционного дела Фирташа

2021-02-10 12:42

Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло на треть - где сегодня опасно

2021-02-10 11:43
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Пенсионный возраст повысят в Украине, дата и что еще изменится: "С работы прямиком на цвынтар" 2021-02-10 17:00
Кто против меня? - Оксана Марченко отреагировала на внесение в базу Миротворца 2021-02-10 13:14
Будут ли вводить санкции против телеканала Интер из-за коррупционного дела Фирташа 2021-02-10 12:42
Число новых случаев COVID-19 в Украине за сутки выросло на треть - где сегодня опасно 2021-02-10 11:43