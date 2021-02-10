Украина Кто против меня? - Оксана Марченко отреагировала на внесение в базу Миротворца

2021-02-10 13:14

Телеведущая и жена главы политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксана Марченко в своем Instagram отреагировала на внесение ее в базу сайта "Миротворец".

Как сообщает издание Гордон, Марченко, которая является кумой президента РФ Владимира Путина, возмутилась, что на сайте обнародовали ее номер телефона, и опубликовала запись разговора с неизвестным.

По словам Марченко, 8 февраля ей целый день поступали скандальные звонки. Она заявила, что поведение ее собеседника – "уровень всех тех, кто это поддерживает", и сказала, что этим "никого никогда нельзя запугать".

"Что невозможно человеку – возможно Богу. Если я с Богом, то кто против меня? Бедные, несчастные вот эти люди. Ребята, не тратьте время, ни меня, ни моего мужа это не остановит и не испугает", – добавила она.

Напомним, 8 февраля Оксана Марченко была внесена в базу Миротворца.

«Финансирование террористов и российских оккупантов. Отрицание российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками», – говорится в обосновании профиля Марченко на сайте.

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