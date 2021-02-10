Украина Кабмин разрешил проведение некоторых налоговых проверок: детали

2021-02-10 21:30

Правительство разрешило проведение временно остановленных и незавершенных документальных и фактических проверок, которые начаты на дату введения моратория (то есть до 18 марта 2020 года). Стоит отметить, что запрет на проведение документальных проверок ФЛП остается неизменным.

Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает пресс-служба Кабмина Украины.

Правительство сократило срок действия ограничений, установленных п. 52-2 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс) в части действия моратория на проведение некоторых видов проверок, разрешив проведение таких видов проверок юридических лиц:

временно остановленных документальных и фактических проверок, которые были начаты до 18 марта 2020 года и не были завершены;

документальных проверок, право на проведение которых предоставляется с соблюдением требований п. 77.4 ст. 77 Кодекса;

документальных внеплановых проверок по основаниям, определенных пп. 78.1.1 и / или 78.1.4 п. 78.1 ст. 78 Кодекса, субъектов хозяйствования реального сектора экономики, которые сформировали налоговый кредит за счет оформления рисковых операций по приобретению товаров/услуг (из перечня рисковых налогоплательщиков, определенных в рамках работы Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обнародованных в средствах массовой информации фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части Государственного бюджета Украины, образованной в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины от 24 апреля 2020 года № 568-IX);

документальных внеплановых проверок налогоплательщиков, по которым получена налоговая информация, свидетельствующая о нарушении плательщиком валютного законодательства в части соблюдения предельных сроков поступления товаров по импортным операциям и/или валютной выручки по экспортным операциям;

документальных внеплановых проверок по основаниям, определенными пп. 78.1.12, 78.1.14, 78.1.15, 78.1.16 п. 78.1 ст. 78 Кодекса.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире