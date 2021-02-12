Украина Плату за транспортування газу для громадян вже хочуть скасувати - В Раді зареєстровано проект постанови

2021-02-12 08:28

У Верховній Раді зареєстрували проект Постанови «Про скасування плати за транспортування газу та передачі газотранспортних систем у власність територіальних громад»  № 5018 (від 04.02.2021).

У документі пропонується скасувати плату за транспортування газу для побутових споживачів та передати газотранспортні системи у власність територіальних громад, окрім систем, які побудовані за кошти приватних осіб та знаходяться у приватній власності, а також крім газотранспортних систем, які мають національне стратегічне значення.

Нардепи вважають, що реалізація цього проекту дозволить знизити вартість газопостачання для побутових споживачів і в подальшому територіальним громадам через свої органи місцевого самоврядування вирішувати питання експлуатації газопостачальних систем.

Якщо Постанову ухвалять, то Уряд протягом 2 місяців повинен буде визначити:

  • Перелік газотранспортних систем, які мають національне стратегічне значення та не підлягають передачі у власність територіальних громад.
  • Перелік газотранспортних систем, які підлягають передачі у власність територіальним громадам.

Крім того, Уряд України повинен буде протягом року забезпечити виконання постанови, щодо передачі відповідних газотранспортних систем у власність територіальних громад.

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