Украина Кіна не буде! Верховний суд відмовив у позовах проти блокування телеканалів Медведчука

2021-02-11 14:45

Санкційні телеканали 112-Україна, ZIK та NewsOne так і залишаться забороненими на 5 років. Спроба їх власників змінити ситуцію через суд зазнала невдачі. Верховний суд відмовив у позовах проти блокування каналів Медведчука.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду не став відкривати провадження у позовах проти указу президента України Володимира Зеленського проти каналів нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука

У справі № 9901/22/21 заяву залишили без руху і дали її автору десять днів на усунення помилок.

Так, в суді вважають, що автор позову не обґрунтував, як саме указ Зеленського порушує права, свободи і інтереси. Крім того, позивач не пояснив, навіщо залучати до справи РНБО, ТОВ "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", ТОВ "Телерадіокомпанія "112 ТВ" і ТОВ "Нові комунікації", які не заявляли ніяких вимог щодо предмета спору.

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