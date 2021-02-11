Украина На украинских АЗС подорожали бензин, дизельное топливо и газ

2021-02-11 18:30

 

В Украине подорожали бензин и дизельное топливо. 11 февраля розничные операторы повысили цены. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", пишет Еnkorr.

В частности, компания "БРСМ-Нафта" подняла цены на дизельное топливо на 10-20 коп./л, до 22,99-23,19 грн/л. При этом в среднем по сети ДТ подорожало на 9 коп./л, до 23,34 грн/л. Цена бензинов на "БРСМ" осталась на прежнем уровне.

Glusco увеличила стоимость бензинов и дизельного топлива на 20 коп./л: А-92 и ДТ - до 27,35 грн/л, А-95 - до 28,35 грн/л. "Двойка" на станциях KLO подорожала на 10 коп./л, до 26,99 грн/л.

Marshal подняла цены на бензины на 30 коп./л, ДТ - на 50 коп./л.

Такие сети как Motto, Prime, "Катрал", BVS, SUN OIL и др. подняли цены на топливо в пределах 10-25 коп./л.

Средняя цена сжиженного газа 11 февраля в сетях АЗС повысилась на 20 коп./л, до 14,68 грн/л. 

В сетях ОККО и WOG продукт подорожал на 30 и 61 коп./л, до 15,29 и 15,48 грн/л соответственно. На 20 коп./л автогаз подорожал на станциях "БРСМ-Нафта".

AMIC и Shell подняли цены на 11 и 18 коп./л, до 14,15 и 14,66 грн/л соответственно. В сетях KLO и "Авантаж 7" СУГ прибавил по 20 коп./л.

Такие сети как Glusco, "Автотранс", "Овис", BVS, Chipo, Prime, "Автопорт", Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на10-30 коп./л.

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