Украина Возврат денег с советских сберкнижек: когда и какие вклады возместят

2021-02-11 20:00

Глава Министерства финансова Сергей Марченко заявил о том, что у украинцев появится возможность вернуть свои вклады еще времен Сбербанка СССР. Однако механизм возмещения и точную дату он не назвал.

О том, как и сколько денег смогут вернуть украинцы читатйе в материале АиФ.ua.

После распада СССР Украина взяла на себя обязательства выплатить почти 132 млрд грн долгов Сбербанка СССР. Одномоментно погасить такую сумму государство не могло. Потому решили выплачивать деньги поэтапно.

Зарегистрировалось для получения компенсации 12 млн граждан. Но тогдашнее правительство, которое возглавляла Юлия Тимошенко, направило на выплаты по долгу только 6,4 млрд грн. Получила компенсации примерно половина вкладчиков.

В целом за все время вкладчикам бывшего Сбербанка компенсировали лишь чуть больше 15 млрд грн. Всего 1/9 от начальной суммы. Стоит понимать, что 1000 советских рублей и 1000 гривен имеют совершенно разную покупательную способность. Потому компенсация – несопоставима с потерей.

С такой же проблемой, как и Украина, в 1991-м году столкнулись и остальные бывшие республики Советского Союза. И решали ее разными механизмами. Некоторые фиксировали определенную сумму компенсации, которая выплачивалась людям и на этом закрывали вопрос (Литва). Другие пересчитывали деньги по определенному коэффициенту и возвращали небольшими суммами по очереди разным категориям населения (Молдова). В некоторых странах часть средств засчитывали в качестве оплаты за определенные товары и услуги (Беларусь).

Две самые большие выплаты по вкладам в Украине совпали по времени с большими приватизациями, благодаря которым наша страна получила внеплановые поступления в бюджет.

Некоторые экономисты считают, что по команде центрального руководства тогдашнего Сбербанка СССР, которое находилось в Москве, за один день все деньги со счетов жителей УССР и других республик были перечислены в центральный банк. Если поднимать проблему возвращения денег, нужно поднимать ее на переговорах с Россией. Так как эта страна огласила себя правопреемницей Советского Союза. К РФ перешло все советское имущество за границей.

Поскольку на переговорах с Россией у нас совершенно другая повестка дня, а бюджет в ближайшие десятилетия не сможет настолько увеличится, чтобы с легкостью покрыть такой огромный долг, пока вклады бывшего Сбербанка СССР компенсировать просто невозможно.

Однако этот вопрос не может быть окончательно закрыт. Его и дальше будут периодически затрагивать, пока в Украине остаются избиратели, которые все еще ждут свои потерянные деньги.

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