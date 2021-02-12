Из-за снегопадов остались без света 86 населенных пунктов в шести областях

Непогода обесточила в Украине населенные пункты в шести областях по состоянию на утро пятницы, 12 февраля. Большего всего населенных пунктов, оказавшихся без электроснабжения, на Львовщине.
"По состоянию на утро 12 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 86 населенных пунктов в шести областях", - сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Сколько населенных пунктов остались без электричества в областях:
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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