Украина Из-за снегопадов остались без света 86 населенных пунктов в шести областях

2021-02-12 09:39

Непогода обесточила в Украине населенные пункты в шести областях по состоянию на утро пятницы, 12 февраля. Большего всего населенных пунктов, оказавшихся без электроснабжения, на Львовщине.

"По состоянию на утро 12 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 86 населенных пунктов в шести областях", - сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сколько населенных пунктов остались без электричества в областях:

Во Львовской - 38

В Одесской - 15

В Сумской - 15

В Киевской - 7

В Черновицкой - 7

В Закарпатской - 4

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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