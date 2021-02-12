Украина В Украине хотят ввести запрет на проведение платных акций протеста

2021-02-12 13:10

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко предлагает на законодательном уровне запретить проведение в стране проплаченных митингов и акций протеста. 

"У нас очень либеральное законодательство. Любой в нашей стране может выплачивать миллионы гривен за организацию платных акций протеста, за наем каких-то людей, которые будут ходить с транспарантами "за" или "против", сказал Геращенко в эфире канала Украина 24.

По словам Геращенко, он еще в 2015 году разработал соответствующий законопроект, запрещающий подобные митинги, в котором также было предложено наказывать за такие акции. Однако на тот момент его идею не поддержали коллеги.

"Нам нужно задокументировать то, что эти парни и девушки делают вместе. Как правило, они получают деньги, долларов по 500 в месяц, они участники спортивных клубов. Но это не является незаконным", - сказал он.

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