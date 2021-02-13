Украина Произошло очень интересное явление: климатолог рассказала, почему в Украине резко похолодало

2021-02-13 10:30

В районе Гренландии, на севере Атлантики и над Скандинавией возник очень мощный антициклон, который формирует холодные воздушные массы.

Об этом рассказала климатолог Вера Балабух.

По ее словам, это интересное явление началось с аномально теплой погоды в январе. Это резкое стратосферное потепление, которое привело к разрушению полярного вихря.

"Именно он сыграл очень большую роль в этой аномально теплой погоде. Сейчас этот вихрь разделился на две части: одна опустилась на территорию Европы, а другая - на юг американского континента", - сказала климатолог.

Тогда и возник антициклон, он двигал свои холодные воздушные массы на территорию Европы, включая Украину.

"Поскольку эта воздушная масса очень тяжелая, то она движется довольно медленно по сравнению с теплыми воздушными массами. Из-за этого она еще долго будет сохраняться на нашей территории", - отметила Балабух.