В районе Гренландии, на севере Атлантики и над Скандинавией возник очень мощный антициклон, который формирует холодные воздушные массы.
Об этом рассказала климатолог Вера Балабух.
По ее словам, это интересное явление началось с аномально теплой погоды в январе. Это резкое стратосферное потепление, которое привело к разрушению полярного вихря.
"Именно он сыграл очень большую роль в этой аномально теплой погоде. Сейчас этот вихрь разделился на две части: одна опустилась на территорию Европы, а другая - на юг американского континента", - сказала климатолог.
Тогда и возник антициклон, он двигал свои холодные воздушные массы на территорию Европы, включая Украину.
"Поскольку эта воздушная масса очень тяжелая, то она движется довольно медленно по сравнению с теплыми воздушными массами. Из-за этого она еще долго будет сохраняться на нашей территории", - отметила Балабух.