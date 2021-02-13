Украина В "Новой почте" объяснили, почему некоторые посылки взвешиваются неправильно

2021-02-13 12:30

"Новая почта" рассказала своим клиентам, в каких случаях посылки могут взвешиваться неправильно. Клиенты компании, оказывается, могут потребовать контрольное взвешивание и пересчитать стоимость доставки. Об этом стало известно из ответов представителя компании на комментарии пользователей в Facebook.

«Пересылка очень дорогая иногда взвешивание неправильное оценивание твоей посылки», - пожаловалась одна из клиенток "Новой почты".

Женщине ответили, что при желании клиенты могут заказать бесплатную услугу – контрольное взвешивание, если у них возникли сомнения по поводу веса посылки. Операторы "Новой почты" проведут замеры и взвесят посылку еще раз. В случае несоответствия - стоимость доставки пересчитают.

Конфликты на "Новой почте" из-за неправильного веса посылок время от времени возникают. Вес посылок в пунктах отправки и получения должны совпадать, но клиенты жалуются, что это не всегда так.

"Вес ставят, как кому хочется. После скажу одно: жадность порождает бедность", - добавила одна из клиенток в комментариях.

В компании ответили, что вес отправления в пункте отправления и получения действительно должен быть неизменным. Но есть отдельные случаи, когда отправитель самостоятельно отмечает вес, или когда отправление имеет неправильную геометрическую форму, тогда взвешивание посылок происходит на специальной ленте, и могут возникать некоторые погрешности.

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