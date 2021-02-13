Украина Пенсии будут считать по-новому: кому срочно необходимо подтвердить свой стаж, "тем украинцам, которые..."

2021-02-13 14:30

 

Для некоторых украинцев при расчете пенсий изменили порядок учета стажа

В частности, это касается тех украинцев, которые работали на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей до 2004 года. Об этом говорится в постановлении правления Пенсионного фонда №21-1, которое вступило в силу с конца января 2021-го.

Согласно новой процедуре, подтверждать периоды работы, которые засчитываются в трудовой стаж для начисления пенсии, нужно будет также и лицам, работавшим в период до 1 января 2004 года на предприятиях, расположенных на временно оккупированной территории, и если в трудовой книжке есть записи с исправлением или недостоверные или неточные записи о периодах работы.

С заявлением о подтверждении стажа работы заявитель может обратиться к любому территориальному органу Пенсионного фонда независимо от территории обслуживания этого органа.

Также ранее сообщалось, что по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.

А для части неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года минимальная пенсия по возрасту выросла с 2000 до 2400 грн. Это произошло в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 грн.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Рубан рассказал, кому категорически нельзя делать COVID-прививку

2021-02-08 18:00

В Украине будут по-новому штрафовать нарушителей ПДД

2021-02-07 13:30

Врач рассказала, кому не нужно делать прививку от коронавируса

2021-02-07 13:00

В Украине запускают автоматическое начисление пенсий: что нужно для подтверждения стажа

2021-02-07 10:00

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине водителей с 15 февраля начнут штрафовать за распространенное нарушение

2021-02-13 15:00

Пенсии будут считать по-новому: кому срочно необходимо подтвердить свой стаж, "тем украинцам, которые..."

2021-02-13 14:30

В чем встретить День святого Валентина: подборка стильных образов

2021-02-13 13:30

В "Новой почте" объяснили, почему некоторые посылки взвешиваются неправильно

2021-02-13 12:30
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Украине водителей с 15 февраля начнут штрафовать за распространенное нарушение 2021-02-13 15:00
Пенсии будут считать по-новому: кому срочно необходимо подтвердить свой стаж, "тем украинцам, которые..." 2021-02-13 14:30
В чем встретить День святого Валентина: подборка стильных образов 2021-02-13 13:30
В "Новой почте" объяснили, почему некоторые посылки взвешиваются неправильно 2021-02-13 12:30