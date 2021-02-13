Украина В Украине водителей с 15 февраля начнут штрафовать за распространенное нарушение

2021-02-13 15:00

Уже с 15 февраля камеры автофиксации будут фиксировать одно из самых распространенных нарушений в больших городах, проезд по полосе общественного транспорта.

Об этом рассказал Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

Первый заместитель начальника патрульной полиции Украины напомнил, что одна из таких камер находится в столице на бульваре Дружбы Народов, 36. Уже с понедельника она будет фиксировать не только нарушения скоростного режима, но и следить за тем, кто передвигается по полосе, которая предназначена только для общественного транспорта.

Система автоматической фото и видеофиксации уже была проверена и доказала свою высокую эффективность. Кроме того, Билошицкий рассказал, что в местах, где были установлены камеры, значительно снизилось количество ДТП, а это главная цель. Поэтому количество камер не только в столице, но и других городах, будет увеличиваться, и будет расширятся их функционал.

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