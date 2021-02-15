Украина Пособия в Украине: как получить денежную помочь по безработице

2021-02-15 21:30

В связи с так называемым «коронакризисом» вопрос безработицы стоит особенно остро и, в частности, в Украине.

О том, сколько платят безработным и кто может получать такую помощь...

Размер пособия по безработице рассчитывается для каждого человека индивидуально и определяют в процентах от средней заработной платы. В зависимости от продолжительности страхового стажа безработный получит помощь, если:

стаж до 2 лет — 50 % к средней заработной плате;

от 2 до 6 лет — 55 %;

от 6 до 10 лет — 60 %;

свыше 10 лет — 70 %.

На размер пособия влияют еще от зарплаты работника перед увольнением и время, в течение которого он получает пособие. Больше времени безработный не находит новое место работы, тем меньше сумма пособия. В первые 90 дней пособие выплачивают в 100 % размере, в следующие 90 дней — 80 %, далее — 70 %.

В большинстве случаев продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет.

Безработные, которым осталось 2 года до пенсии, могут получать соцпомощь на протяжении 720 календарных дней. Не дольше 270 дней получают материальную помощь лица, которые уволились с работы по собственному желанию без уважительных причин, по соглашению сторон.

Минимальный размер пособия по безработице:

если страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного менее 6 месяцев, составляет 650 грн (на период карантина — 1 тысяча грн);

если страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, составляет более шести месяцев — 1 800 грн.

Максимальный размер пособия не может превышать четырёхкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 9 080 грн.

Статус безработного могут получить:

лица трудоспособного возраста до назначения пенсии, которые не получают никакого заработка, но готовые работать;

подростки до 16 лет, которые уже работали, но были уволены по причине сокращения штата, перепрофилизации предприятия, его закрытия;

инвалиды трудоспособного возраста, которые получают пенсию по инвалидности, социальную помощь.

Граждане могут встать на учет безработных, нужно обратиться в Государственную службу занятости и заполнить два заявления: о предоставлении статуса безработного и назначения пособия по безработице.

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