Пособия в Украине: как получить денежную помочь по безработице

В связи с так называемым «коронакризисом» вопрос безработицы стоит особенно остро и, в частности, в Украине.
О том, сколько платят безработным и кто может получать такую помощь...
Размер пособия по безработице рассчитывается для каждого человека индивидуально и определяют в процентах от средней заработной платы. В зависимости от продолжительности страхового стажа безработный получит помощь, если:
На размер пособия влияют еще от зарплаты работника перед увольнением и время, в течение которого он получает пособие. Больше времени безработный не находит новое место работы, тем меньше сумма пособия. В первые 90 дней пособие выплачивают в 100 % размере, в следующие 90 дней — 80 %, далее — 70 %.
В большинстве случаев продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет.
Безработные, которым осталось 2 года до пенсии, могут получать соцпомощь на протяжении 720 календарных дней. Не дольше 270 дней получают материальную помощь лица, которые уволились с работы по собственному желанию без уважительных причин, по соглашению сторон.
Минимальный размер пособия по безработице:
Максимальный размер пособия не может превышать четырёхкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — 9 080 грн.
Статус безработного могут получить:
Граждане могут встать на учет безработных, нужно обратиться в Государственную службу занятости и заполнить два заявления: о предоставлении статуса безработного и назначения пособия по безработице.
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