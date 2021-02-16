Украина В районе горы Гемба спасатели третий день ищут потерявшегося киевского туриста

2021-02-16 12:40

Спасатели продолжили поиски туриста из Киева, который заблудился в районе горы Гемба (Карпаты) еще 13 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Его товарища спасатели нашли 14 февраля в районе горы Магура-Жиде (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"К работам привлечены 56 человек и 11 единиц техники. Привлечено 8 горных поисково-спасательных отделений ДСНС Закарпатья, Львовщины и 2-го специального центра быстрого реагирования г. Дрогобыч, а также три волонтера", – говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ГСЧС уточнила, что несмотря на все призывы и обращения не выходить в горы в период осложненных погодных условий, туристы все равно подвергают себя опасности и как следствие, теряются.

"В течение суток, 13 февраля, в Службу спасения Закарпатья трижды поступали сообщения о том, что в горах нуждаются в помощи люди", – напомнили Украинские спасатели.

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Лайнер SkyUp эвакуировал с острова Занзибар застрявших там украинских туристов 2021-02-16 11:39