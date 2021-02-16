Украина Украину снова начнет засыпать снегом, ударит мороз до минус 25: детальный прогноз

2021-02-16 19:30

 

В среду, 17 февраля, в некоторые области Украины снова придут морозы, также ожидаются снегопады.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

Атмосферный фронт северной циклоничности Yukon накроет западные регионы. Днем он может прийти с осадками в Житомирскую, Винницкую и Киевскую области.

На остальной территории будет царить антициклон Helida. Потому там существенных осадков не ожидается.

Ветер будет преобладать юго-западный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха ночью составит -12...-18 градусов, местами -20...-25 градусов, днем -7...-14 градусов. А в южной части, на юго-востоке и на западе Украины днем будет теплее - 1-5 градусов ниже нуля.

В Киеве 17 февраля может быть небольшой снег. Синоптик предупредила о гололедице на дорогах. Ночью ожидается -12...-14 градусов. Днем будет 7-9 градусов мороза.

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