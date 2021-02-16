Украина Индексация пенсий в Украине: кому и насколько повысят выплаты уже с 1 марта

2021-02-16 22:00

В марте 2021 года правительство Украины проведет ежегодную индексацию пенсий — в этом году объем надбавки составит 11 процентов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Впрочем, подобное повышение коснется только базового размера пенсии, доплаты за стаж свыше минимального и прочие надбавки для разных категорий граждан преклонного возраста учитываться не будут.

Стоит отметить, что размер индексации рассчитывается исходя из темпа роста средней заработной платы, за период последних трех лет. К этому среднему числу прибавляется процент инфляции за прошедший год. Однако, более точные данные, для статистики, смогут вычислить только в марте, хотя, как утверждают чиновники, этот индекс и будет равен 11 процентам.

Напомним, что по данным ПФУ, с началом 2021 года, если сравнивать с прошедшим, средняя заработная плата выросла на 2 980 гривен, с 10 340 до 13 320. Изменениями, которые внесли в пенсионное законодательство, предусмотрено, что размер выплаты должен вычисляться по немного другой формуле: объем пенсии равен средней заработной плате, помноженной на коэффициент официального трудового стажа.

В частности, те лица пожилого возраста, которым выплачивают пенсию в 9 090 гривен, смогут увидеть прибавку на сумму около 1 000 гривен. Не прибавят ни копейки к социальным выплатам тем, кто и так получает максимально возможную пенсию. Тем же, у кого до минимальной выплаты не хватает именно 11 процентов, пенсию поднимут до 2 400 гривен.

К тому же, стоит учитывать, что проводимая в стране индексация пенсий, вроде бы должна "подтягивать" размер социальных выплат до уровня постоянно растущей минимальной заработной платы, но, увы, это не происходит, и пожилые граждане, так или иначе, становятся с каждым годом все беднее и беднее.

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