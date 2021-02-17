Лучшим вратарем века признан итальянец Джанлуиджи Буффон

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) огласила свой рейтинг лучших голкиперов мира в XXI веке.
Первое место досталось голкиперу Ювентуса Джанлуиджи Буффону. Тройку лидеров замкнули Икер Касильяс и Петер Чех. В десятку вошли такие вратари как Мануэль Нойер, Виктор Вальдес, Оливер Кан.
А замыкает двадцатку знаковых киперов столетия Хосе Рейна (Лацио).
Топ-20 вратарей XXI века:
1. Джанлуиджи Буффон (Ювентус, Италия) – 330 баллов
2. Икер Касильяс (Испания) – 244
3. Петер Чех (Чехия) – 218
4. Мануэль Нойер (Бавария, Германия) – 183
5. Тибо Куртуа (Реал, Бельгия) – 130
6. Виктор Вальдес (Испания) – 113
7. Уго Льорис (Тоттенхэм, Франция) – 106
8. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) – 105
9. Оливер Кан (Германия) – 99
10. Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Рика) – 93
11. Дида (Бразилия) – 90
12. Ян Облак (Атлетико, Словения) – 85
13. Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Германия) – 78
14. Давид де Хеа (Манчестер Юнайтед, Испания) – 75
15. Йенс Леманн (Германия) – 72
16. Роберто Аббондансьери (Аргентина) – 68
17. Алиссон (Ливерпуль, Бразилия) – 64
18. Жулио Сезар (Бразилия) – 63
19. Фабьен Бартез (Франция) – 55
20. Хосе Рейна (Лацио, Испания) – 54.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире