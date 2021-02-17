Украина В Карпатах четвертый день пытаются найти потерявшегося туриста, надежда еще есть

2021-02-17 10:38

Спасатели продолжают искать заблудившегося в Свалявском районе Закарпатья туриста. К поисковым работам в течение суток привлекались 56 человек и 13 единиц техники, из них от ГСЧС 48 человек и 11 единиц техники, в том числе вертолет.

"По состоянию на 7 ч. 17 февраля поиски второго пропавшего туриста продолжаются", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Напомним, двое туристов заблудились еще 13 февраля, одного из них нашли в тот же день в районе горы Жид Магура.

Вчера спасатели нашли возможный след пропавшего туриста, но двигаться по следу трудно, потому что все трое суток в этом районе шел снег и следы частично заметены.

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