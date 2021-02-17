Украина Украину накроет новая волна морозов до минус 29 и снегопады: где будет холоднее всего

2021-02-17 16:30

19-го февраля в Украине снова похолодает - температура опустится до -24-29 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 18-го февраля температура воздуха немного повысится, хотя все равно будет мороз. Ближайшей ночью в Украине ожидается -7-14 градусов, на северо-востоке -15-22 градуса, на юге и западе -3-9 градусов, на Закарпатье около нуля.

В северных областях -7-14 градусов, на остальной территории -2-7 градусов, на юге -2+3, на Закарпатье и в Крыму +1+5 градусов.

Снег вероятен на Западе, в южной части и местами в центральных областях. На остальной территории - без существенных осадков.

Синоптик отмечает, что 19-го февраля на Украину обрушится новая мощная порция холода - столбики термометров будут опускаться местами до -24-29 градусов.

В Киеве 18 февраля, по данным Диденко, серьезные осадки маловероятны. На дорогах будет скользко. Ночью и днем температура воздуха будет примерно одинаковой - 10-12 градусов мороза. На вечер похолодает до -16-18 градусов.

"В ночь на пятницу может врезать до -20 градусов, а на окраинах столицы еще ниже", - сообщила синоптик.

А вот с воскресенья-понедельника к нам придет оттепель и даже "плюсы".

Напомним, ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, когда в Украину придет потепление.

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