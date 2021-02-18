Украина В Раде заподозрили, что дефицит электроэнергии создается намеренно, чтобы опять взвинтить тарифы

2021-02-18 08:12

Нардепы ВРУ добиваются расследования Антимонопольного комитета. Есть основания считать, что массовая остановка энергоблоков связана с желанием создать дефицит электроэнергии на рынке и таким образом значительно поднять ее цену. По мнению народных депутатов, сегодня есть признаки монопольного сговора в этой сфере.

Как заявил нардеп Андрей Жупанин, на данный момент на аварийном ремонте находятся сразу 12 энергоблоков ТЭС, при этом 11 из них принадлежат одной группе компаний.

"Как так получилось, что когда сама тепловая генерация планирует ремонтные работы, они (энергоблоки) внезапно выпадают в аварийные ремонты в разгар отопительного сезона? Я надеюсь, что кто виноват в этой ситуации – будут разбираться правоохранительные органы", - заявил Жупанин.

Политик допускает, что массовая остановка энергоблоков связана с желанием искусственно создать дефицит электроэнергии на рынке и таким образом поднять ее цену. В связи со сложившейся ситуацией он предлагает создать спецкомиссию для расследования причин рекордно низких запасов угля на складах ТЭС. "Они сорвали план накопления угля на своих складах", - подчеркнул он.

Кроме того, по данным нардепа, в сложившейся ситуации Центрэнерго несет убытки, поскольку вынуждена использовать для производства электроэнергии дорогой газ.

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