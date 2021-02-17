Украина В Украине упростили назначение льгот и перерасчет пенсий: подробности

2021-02-17 20:00

Кабинет министров разрешил обращаться в Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) по вопросам назначения льгот на оплату коммунальных услуг, перерасчета пенсионных выплат.

За назначением социальной помощи неработающим лицам, предоставления адресной помощи внутренне перемещенным лицам также можно обращаться в ЦПАУ.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал в среду, 17 февраля.

«Отныне в Центры можно будет обращаться по вопросам назначения льгот на оплату коммунальных услуг, о перерасчете пенсий, назначение социальной помощи неработающему лицу, предоставление адресной помощи внутренне перемещенным лицам и др.

Это продолжение нашей политики – государственные услуги должны быть удобными для граждан, а не для чиновников», - отметил он.

Как мы уже писали раньше, с 1 марта пенсии обещают проиндексировать. По словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, их сделают более современными.

Новые статистические данные по поступлению и потерях пенсий, которые опубликовали Пенсионный фонд Украины. По сравнению с прошлым годом ситуация с поступлением финансов в ПФУ лучше. Однако она не устраивает сам государственный фонд, потому что в планах были заложены другие показатели. Цифры выросли, но не слишком сильно.

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