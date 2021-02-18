Украина Растаможка "евроблях" за 1000 евро: Рада поддержала важные законопроекты

2021-02-18 17:00

 

Верховная Рада на заседании 18 февраля поддержала два законопроекта, предлагающие дать возможность разовой растаможки авто за 1000 евро.

Об этом стало известно в ходе заседания ВР.

Законопроект касается только авто, ввезенных на территорию Украины до 1 января 2021 года.

Согласно законопроектам № 4643-д и № 4644-д, которые Верховная Рада приняла в первом чтении, в Украине будет действовать таможенное оформление "евроблях" без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины. Базой налогообложения на добавленную стоимость (НДС) станет исключительно акцизный налог.

Его сумма будет определяться по ставке, которая зависит от возраста транспортного средства, объема двигателя и типа топлива. По подсчетам профильного комитета Рады, в итоге стоимость растаможки "евробляхи" составит до 1000 евро. Льготный акциз будет действовать в течение 180 дней с момента вступления законов в силу.

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