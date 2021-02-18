Украина Никакой воды в Крым: Украина достроит дамбу, чтобы исключить водоснабжение полуострова

2021-02-18 20:30

 

Украина достроит дамбу на Северо-Крымском канале, тем самым максимально исключив попадание воды в оккупированный Крым. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

Также он подчеркнул, что это позволит улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области.

"Позиция представительства и Управления канала однозначна - никакой воды в Крым до деоккупации. Есть определенные вопросы, касающиеся потребностей укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду во временно оккупированный Крым, а также мелиорации южных районов Херсонской области", - написал Кориневич в Facebook

Кроме того он заявил, что обсудил с начальником управления Северо-Крымского канала в городе Таврийск Сергеем Шевченко важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107 км канала.

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